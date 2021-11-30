Коронавирус в Литве: 1701 новый случай и 15 смертей

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2259 человек, полную схему вакцинации завершили 14 000 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1355 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 127 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено более 12 500 молекулярных (ПЦР) и 11 900 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 864 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов составила 9,8%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 470 000 человек, скончались от нее 6700 человек.