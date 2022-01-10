Коронавирус в Литве: 1701 новый случай и 10 смертей

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 207 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 2394 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1111 человек, почти на 50 больше, чем день назад, 93 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1144,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 18,2%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

За минувшие сутки в стране выполнено 7,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели почти 544,2 тыс. человек, умерли - примерно 7,6 тыс. человек.