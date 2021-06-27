aA
За минувшие сутки в стране было выявлено 17 новых случаев коронавируса, скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 17 новых случаев, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 3137 молекулярных (ПЦР) и 3043 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 33,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 674 человека.

От коронавируса в Литве скончались 4380 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8898 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Из списка пораженных вычеркнули 13 европейских стран и 7 островов (13)

13 европейских государств и 7 островов вычеркивают из...

В Литве от COVID-19 привиты почти 6% детей старше 12-ти лет (2)

В Литве хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 были привиты...

ВОЗ: индийский штамм коронавируса в два раза заразнее обычного (2)

«Дельта»-штамм коронавируса, изначально выявленный в...

TOP новостей

Visaginas

"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (45)

Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...

Nelegalių migrantų sulaikymas

Нелегалы. Кризис или возможность? (21)

Проблема нелегальной иммиграции этим летом жителей...

Литва перешла важную черту: в стране не осталось "красных" муниципалитетов (1)

Миндаугас Станкунас, профессор Литовского...

Коронавирус в Литве: 17 новых случаев, скончался один человек (14)

За минувшие сутки в стране было выявлено 17 новых...

В Польше вернувшихся покупателей из Литвы угощают кофе и конфетами (107)

Конфеты , кофе и распростертые объятья – так каунасца...