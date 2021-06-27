Коронавирус в Литве: 17 новых случаев, скончался один человек

За минувшие сутки было проведено 3137 молекулярных (ПЦР) и 3043 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 33,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 674 человека.
От коронавируса в Литве скончались 4380 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8898 смертей.
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