Коронавирус в Литве: 1697 новых случаев, 14 смертей, 1,9 тыс. привитых первой дозой

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

1910 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом - 21 тыс. 49 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1050 человек, 104 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 713,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 12,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 517,6 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.