Коронавирус в Литве: 1697 новых случаев, 14 смертей, 1,9 тыс. привитых первой дозой

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.
1910 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом - 21 тыс. 49 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1050 человек, 104 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 713,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 12,9%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 517,6 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.
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