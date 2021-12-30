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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1697 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1697 новых случаев, 14 смертей, 1,9 тыс. привитых первой дозой
© Zuma Press / Scanpix

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

1910 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом - 21 тыс. 49 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1050 человек, 104 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 713,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 12,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 517,6 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.

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