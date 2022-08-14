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За минувшие сутки в Литве выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19, скончались три человека, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Koronaviruso paieška.
Koronaviruso paieška.
© Reuters / Scanpix

Впервые заразились 145 человека, повторно - 23.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек вырос и составил 605,4 случаев. Среднее количество заболевших за семь дней составляет 1204 человека в сутки.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось 1 200 477 человек, скончались 9235 человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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