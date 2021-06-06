За минувшие сутки было проведено 5 604 молекулярных (ПЦР) и 4 599 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 199,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 453 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4307 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8693 смертей.