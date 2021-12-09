Коронавирус в Литве: 1643 новых случая и 17 смертей

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1956 человек, полную схему вакцинации завершили 18 537 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1271 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 846,4 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 12,2%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 486 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.