aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1643 новых случая и 17 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1956 человек, полную схему вакцинации завершили 18 537 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1271 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Статьи по теме:
Маски и социальная дистанция — помогают или нет? Новые данные ученых  (22)
Эпидемиологическая ситуация в Литве больше не улучшается: при оценке возможных ограничений важен один критерий  (65)

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 846,4 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 12,2%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 486 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава МИД Литвы: я готов уйти в отставку (33)

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел...

"Delfi. Главное": вакцинация детей в Литве - спрашиваем у медика, омикрон в Европе - какой прогноз? (2)

Литва готовится к вакцинации детей с 5 до 12 лет. Что...

Вильнюсцы получили счета за отопление в ноябре  жители поражены

В четверг некоторые жители Вильнюса уже получили...

В Литве уже можно записывать на вакцинацию детей 5-11 лет

С 9 декабря в Литве на вакцинацию от COVID-19 уже можно...

Невероятная история: Вильнюсский суд осудил несуществующего человека (25)

Иностранец, который выдал себя за гражданина Румынии,...