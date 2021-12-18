Коронавирус в Литве: 1633 новых случая и 19 смертей

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2738 человек, второй дозой - 2271, полную схему вакцинации завершил 15 696 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1325 пациентов с COVID-19.
Всего за время пандемии коронавирусом заболели 500 986 человек. Эта болезнь унесла жизнь 7097 человек.
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