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За минувшие сутки в Литве было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни не зафиксировано ни одной смерти, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 16 новых случаев и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

Все выявленные случаи - первичные.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 119 человек, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 74,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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