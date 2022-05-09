Коронавирус в Литве: 16 новых случаев и ни одной смерти

В последний раз смертей от этого инфекционного заболевания не фиксировалось в конце июля прошлого года.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 211 человек, из них 14 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 169 случаев. Доля положительных тестов за последние семь снизилась до 8,7%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы призывает празднующих россиян задуматься: сейчас они более жестокие, чем нацисты
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает...
В Вильнюсе на 9 мая не обошлось без инцидента задержан Рагельскис
9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди,...
Спецэфир Delfi: 9 мая в Литве, Украине и России — парад во время войны
Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем...
Экономист: Европе не удастся мгновенно заменить российский газ
Экономист Римантас Рудзкис сказал, что Россия сейчас...
В Клайпеде на кладбище заговорили и русские, придерживающиеся иной позиции
В клайпедском Парке скульптур у памятника советским...