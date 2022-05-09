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За минувшие сутки в Литве было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, скончавшихся от этой болезни не было, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 16 новых случаев и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

В последний раз смертей от этого инфекционного заболевания не фиксировалось в конце июля прошлого года.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 211 человек, из них 14 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 169 случаев. Доля положительных тестов за последние семь снизилась до 8,7%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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