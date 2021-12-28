Коронавирус в Литве: 1596 новых случаев, 18 смертей

17 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

1840 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 20 тыс. 889 прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1133 человека – на несколько десятков меньше, 116 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 8,9 тыс молекулярных (ПГР) тестов и 7,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.