aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1596 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1596 новых случаев, 18 смертей
© Zuma Press / Scanpix

17 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

1840 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 20 тыс. 889 прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1133 человека – на несколько десятков меньше, 116 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 8,9 тыс молекулярных (ПГР) тестов и 7,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эпидемиолог: в середине января штамм омикрон станет доминирующим в Литве

Омикрон станет доминирующим штаммом коронавируса в...

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 242 мигранта, вторую – 122

Первую дозу вакцины от COVID-19 в Литве получили 242...

Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"? (1)

Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается...

Исследование: Covid-19 может оставаться в организме свыше 7 месяцев

Ученые Национального института здоровья США (NIH),...

В Германии вступают в силу более жесткие коронавирусные ограничения

Сразу в нескольких федеральных землях в понедельник, 27...

TOP новостей

Когда в Литве может потребоваться карантин: распространение "омикрона" прогнозируют на середину января

В Литве может быть введен непродолжительный, но...

С 28 декабря в Литве меняется порядок выдачи "паспорта возможностей"

Со вторника "паспорт возможностей" обязателен и для...

Фотографии с концерта SEL потрясли и общество и врачей Литвы (13)

25 декабря в Каунасе состоялся концерт исполнителя SEL...

Во второй половине недели погода изменится

В ближайшие дни в Литве будет по-зимнему холодно и...

Литва получит строгие международные рекомендации: никакой политики разворота нелегальных мигрантов (3)

Специалисты агентства Европейского союза по...