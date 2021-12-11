Коронавирус в Литве: 1592 новых случая и 15 смертей

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2185 человек, полную схему прививки завершили 21 тыс. 773 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1261 пациент с COVID-19 - примерно столько же, сколько было сутками ранее, 122 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 822,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней снизилась и составила 10,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 488 тыс. человек, скончалось - более 7 тыс. человек.