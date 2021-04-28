Коронавирус в Литве: 1585 новых случаев, скончались 15 человек

За минувшие сутки было проведено 12 тыс. 842 молекулярных теста (ПЦР) и 7463 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 545,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В больницах Литвы сейчас находятся 1275 пациентов с COVID-19, 142 из них - в реанимации, сообщил Департамент статистики.

Кислород дополнительно подается 1063 больным, 81 пациент находится на искусственной вентиляции легких.

За сутки госпитализировано 149 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 15 человек, им было от 50 до 89 лет, показывают обнародованные в среду данные.

8 умершим было от 80 до 89 лет, 5 - от 70 до 79 лет.

По одной смерти пришлось на возрастные группы 50-59 лет и 60-69 лет.