Коронавирус в Литве: 1581 новый случай и 21 смерть

17 умерших были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1528 человек, полную схему вакцинации завершили 16 306 человек.
В больницах сейчас проходят лечение 1127 пациента с COVID-19 - почти на сто меньше, чем сутками ранее, 112 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 12 700 молекулярных (ПЦР) и 4800 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей несколько несколько снизился и составил 765,9 случаев. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,2%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 509 000 человек, скончались - 7200 человек.
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