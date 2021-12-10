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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1576 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1576 новых случаев и 8 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших шесть человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 1931 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 790 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1269 пациентов с COVID-19 - примерно столько же, сколько было сутками ранее, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 835,6 случая. Доля положительных тестов за семь дней снизилась и составила 11,5%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 488 тыс. человек, скончалось - более 6,9 тыс. человек.

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Коронавирус в Литве: 1576 новых случаев и 8 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1576 новых...