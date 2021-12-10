Коронавирус в Литве: 1576 новых случаев и 8 смертей

Среди умерших шесть человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 1931 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 790 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1269 пациентов с COVID-19 - примерно столько же, сколько было сутками ранее, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 835,6 случая. Доля положительных тестов за семь дней снизилась и составила 11,5%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 488 тыс. человек, скончалось - более 6,9 тыс. человек.