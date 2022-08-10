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За минувшие сутки в Литве выявлено 1560 новых случая заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1560 новых случаев, умер один человек
© Reuters / Scanpix

Впервые заразилось 1151 человек, повторно - 389, в третий раз - 20.

По последним данным, в больницах проходят лечение 126 пациентов, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 585,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного повысилась и составила 53,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

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