Коронавирус в Литве: 156 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от коронавируса скончались 9 650 человек. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 316 799 случаев.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 87,6 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 156.