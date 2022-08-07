Впервые заразилось 134 человека, повторно - 22.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 569,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 52,6%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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