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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 558 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1558 новых случаев и 8 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2040 человек, полную схему вакцинации завершил 19 251 житель.

В больницах сейчас проходят лечение 1 367 пациентов с COVID-19 - на сто больше, чем сутками ранее, 136 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 816,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 11%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 498 тыс. человек, скончались - 7,1 тыс. человек.

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