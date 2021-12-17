Коронавирус в Литве: 1558 новых случаев и 8 смертей

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2040 человек, полную схему вакцинации завершил 19 251 житель.
В больницах сейчас проходят лечение 1 367 пациентов с COVID-19 - на сто больше, чем сутками ранее, 136 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 13,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 816,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 11%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 498 тыс. человек, скончались - 7,1 тыс. человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цена на жилье для жителей Литвы не главное: какие квартиры в скором времени не понадобятся? (12)
В ноябре этого года цены на новые и старые квартиры в...
Глава ЦБ Литвы не исключает 10% инфляцию: это точно не радует (13)
"Мы можем достигнуть двузначного числа, но не в этом...
В этом году в Литве прогнозируют зимнее Рождество
Похоже, в Литву вернется зима, и это произойдет 21-22...
Президент Литвы: ЕС готов принять ограничительные меры против действий РФ в Украине (49)
Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...
На следующей неделе в правительстве Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса (51)
На следующей неделе министр здравоохранения Арунас...