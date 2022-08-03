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За минувшие сутки в Литве выявлено 1557 новых случаев заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1557 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразилось 1170 человек, повторно - 381, в третий раз - 6.

По последним данным, в больницах проходят лечение 134 пациента, из них 8 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 534,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней немного снизилась и составила 50,9%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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