Коронавирус в Литве: 155 случаев, без летальных исходов

Сейчас болеют 2 629 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 663 человека.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 318 040 случаев. За сутки госпитализированы 9 пациентов, в больницах занята 71 койка для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 66,7 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 97.
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