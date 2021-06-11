Коронавирус в Литве: 155 новых случаев, скончались 3 человека

За минувшие сутки было проведено 13 тыс. 922 молекулярных (ПЦР) и 6 тыс. 491 антигенный тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 143,4 случая. Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 1,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 379 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4330 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8762 смерти.