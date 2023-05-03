Коронавирус в Литве: 154 новых случая, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9668 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 318 679. В данное время болеют 1964 человека, в больницах занято 76 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведены 7 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 41,8.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 70.
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