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За прошлые сутки в Литве выявлены 154 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 46 человек, скончался один человек в возрасте 70-79 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 154 новых случая, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9668 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 318 679. В данное время болеют 1964 человека, в больницах занято 76 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведены 7 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 41,8.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 70.

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