Коронавирус в Литве: 1532 новых случая и 4 смерти

Впервые заразилось 1128 человек, повторно - 388, в третий раз - 16.

По последним данным, в больницах проходят лечение 126 пациента, из них 5 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 548,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь составила 51,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.