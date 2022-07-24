aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 153 новых случая заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 153 новых случая и одна смерть
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые заразился 121 человек, повторно - 28, 4 человека заразились в третий раз.

В больницах находится на лечении 112 больных COVID-19 пациентов, 5 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 386,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 48,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В Литве вновь резко подскочила заболеваемость...

Глава Минздрава Литвы: остаток вакцин от COVID-19 на складах — это плата за то, чтобы быть одними из первых

Остаток вакцины против коронавируса на складах — это...

Коронавирус продолжает мутировать: реальное число заражений в Литве может быть в 5-10 раз выше (1)

Коронавирус продолжает мутировать, и Европу накрывает...

TOP новостей

Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В Литве вновь резко подскочила заболеваемость...

Андрей Зубов: у нынешней российской политики нет будущего

"Когда люди в России очнутся от пропаганды, они...

Нововведение для покупающих рецептурные лекарства: это может побудить выбирать препараты иначе

С середины этого месяца рецептурные препараты и...

ВОЗ: вспышкa обезьяньей оспы - чрезвычайная ситуация мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) объявила...

Karas Ukrainoje

Доброволец ВСУ из России: каждый десятый в батальоне "Азов" был с российским паспортом (1)

"Бить артиллерией по городам, где живут люди, которых...