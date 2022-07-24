Коронавирус в Литве: 153 новых случая и одна смерть

Впервые заразился 121 человек, повторно - 28, 4 человека заразились в третий раз.

В больницах находится на лечении 112 больных COVID-19 пациентов, 5 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 386,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 48,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.