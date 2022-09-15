Коронавирус в Литве: 1526 новых случаев и 2 смерти

Впервые заразились 1090 человек, повторно - 414, в третий раз - 21 человек.
В больницах проходит лечение 147 пациентов с COVID-19, из них 9 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 467 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,7%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые рейтинги – первые признаки влияния энергетического кризиса
Новые рейтинги показывают, что снижается доверие к...
Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому языку неподходящего содержания
Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому...
Премьер Литвы назвала цену на газ: будет в два раза выше
Несмотря на то, что недавно казалось, что 100 евро за МВт...
Получившего травму мужчину в Ширвинтской больнице приняли пьяные врачи
Сообщается, что 22 августа получившего травму ноги...
Темная сторона туризма, о которой обычно никто не задумывается
Знаете ли вы, что для того, чтобы компенсировать свой...