Среди скончавшихся 14 не были привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2352 человека. В целом за сутки было привито 6956 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1289 человек, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 12,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.