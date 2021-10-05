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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1524 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в вторник Департамент статистики.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

Среди скончавшихся 14 не были привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2352 человека. В целом за сутки было привито 6956 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1289 человек, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 12,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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