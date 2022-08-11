aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 1513 новых случаев заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Vakcina nuo koronaviruso
Vakcina nuo koronaviruso
© Reuters / Scanpix

Впервые заразилось 1079 человек, повторно - 418, в третий раз - 16.

По последним данным, в больницах проходит лечение 141 пациент, из них десять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 594,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного повысилась и составила 53,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 1560 новых случаев, умер один человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 1560 новых случая...

Коронавирус в Литве: 1935 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев...

Министр экономики Литвы: я не поддержу введение ограничений для экономической деятельности (1)

В Литве увеличивается число случаев заболевания COVID-19,...

TOP новостей

В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще

Для диагностирования COVID-19 будут действительны и...

Вильнюсец пожаловался на смрад, но ничего не добился: так для кого все эти штрафы?

Литва заявляет о том, что будет прилагать максимум...

В Литве подтверждены еще два случая оспы обезьян

В Литве подтверждены еще два случая оспы обезьян,...

Хороших новостей в связи с отопительным сезоном нет – дорожает и другой вид топлива

По мере приближения отопительного сезона Литовское...

Трое консерваторов предлагают лишать гражданства Литвы за поддержку агрессоров

Трое консерваторов подготовили поправки к закону о...