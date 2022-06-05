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За минувшие сутки в Литве был выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Poliklinika
Poliklinika
© Shutterstock

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