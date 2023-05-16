Коронавирус в Литве: 151 новый случай, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9673 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 319 639. В данное время болеют 1453 человека, в больницах занято 65 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведены 11 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 39,9.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 74.
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