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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1507 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 6 человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1507 новых случаев и 6 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки 1287 случаев были первичными заражениями, 217 - вторичными, три человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 810 человек - примерно на двадцать меньше, чем сутками ранее, из них 47 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 765,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 23,4%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19, за исключением одного, были старше 70 лет, один был старше 40 лет. Он и еще двое умерших не были привиты.

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