Коронавирус в Литве: 1487 новых случаев, один летальный исход

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 761 человек, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 350 542 случая.

Сейчас болеют 7 852 человека. За прошлые сутки госпитализирован 31 пациент. В больницах от коронавируса лечатся 137 человек, 11 из них – в реанимации.