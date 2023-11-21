Коронавирус в Литве: 1487 новых случаев, один летальный исход

 
ELTA
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Koronavirusas
Koronavirusas
ФОТО: Scanpix

За прошлые сутки в Литве выявлено 1 487 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 379 человек, от коронавируса скончался один человек в возрастной группе 70-79 лет, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 761 человек, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 350 542 случая.

Сейчас болеют 7 852 человека. За прошлые сутки госпитализирован 31 пациент. В больницах от коронавируса лечатся 137 человек, 11 из них – в реанимации.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 292,5 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 632.

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