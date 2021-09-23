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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1486 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Respublikinė Panevėžio ligoninė
Respublikinė Panevėžio ligoninė
© DELFI / Domantas Pipas

Тринадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

3512 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7964 прививки.

Количество находящихся в больницах на лечении от COVID-19 превысило тысячу и сейчас составляет 1014. В реанимации находятся 116 пациентов с коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на два десятка.

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