Тринадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.
3512 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7964 прививки.
Количество находящихся в больницах на лечении от COVID-19 превысило тысячу и сейчас составляет 1014. В реанимации находятся 116 пациентов с коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на два десятка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ситуация в Литве ухудшается с каждым днем: исключение – всего несколько муниципалитетов (4)
Во вторник, 21 сентября, вся Литва перешла в черную зону...
В Вильнюсе для жителей проведут консультации по выбору независимого поставщика электроэнергии (20)
В Литве проводят либерализацию поставок...
Окончательное решение суда: "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет (65)
Зародившаяся 17 лет назад идея построить в Вильнюсе...
Коронавирус в Литве: 1486 новых случаев и 15 смертей (13)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1486 новых...
Глава Соцмина: рассматривают отмену компенсаций на обязательное тестирование на COVID-19 (4)
Поскольку в Литве растет число случаев заболевания...