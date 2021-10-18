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За минувшие сутки в Литве были выявлены 1468 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся 11 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 227 человек. В целом за сутки было привито 452 человека.

В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с COVID-19, на полсотни больше, чем сутками ранее. 161 из них находится в реанимации

За минувшие сутки в стране выполнено 5000 молекулярных (ПЦР) тестов и 4200 антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1129 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 12,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5456 человек.

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