Коронавирус в Литве: 1464 новых случая и 14 смертей

11 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

3540 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 9 167 прививок.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 569,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 6,3%.

За минувшие сутки было сделано 15 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,6 тыс. антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 322,7 тыс. человек, из них всё еще больны 13 тыс. 715.