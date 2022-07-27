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За минувшие сутки в Литве был выявлено 1459 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1459 новых случаев и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразился 1091 человек, повторно - 361, в третий раз - семь человек.

По последним данным, в больницах проходят лечение 115 пациентов, из них пятеро в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 442,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 50,6%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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