Коронавирус в Литве: 1459 новых случаев и ни одной смерти

Впервые заразился 1091 человек, повторно - 361, в третий раз - семь человек.
По последним данным, в больницах проходят лечение 115 пациентов, из них пятеро в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 442,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 50,6%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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