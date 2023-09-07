07 сентября 2023 г. 10:58

Коронавирус в Литве: 144 новых случая, без летальных исходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
За прошлые сутки в Литве выявлено 164 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразился 71 человек, сообщило Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9703 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 323 942 случая. В данное время болеют 1568 человек. За последние сутки в стационар переведено 6 пациентов. В больницах занято 37 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 6 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 43,7 случая.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 105.

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