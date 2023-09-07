Коронавирус в Литве: 144 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 323 942 случая. В данное время болеют 1568 человек. За последние сутки в стационар переведено 6 пациентов. В больницах занято 37 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 6 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.