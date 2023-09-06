06 сентября 2023 г. 10:28

Коронавирус в Литве: 144 новых случая, без летальных исходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
За прошлые сутки в Литве выявлено 144 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 43 человека, сообщило Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9703 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 323 761 случай. В данное время болеют 1444 человека. За последние сутки в стационар переведено 5 пациентов. В больницах занята 31 койка для больных коронавирусом.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 40,1 случая.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 92.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии