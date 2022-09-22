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За минувшие сутки в Литве выявлены 1436 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1436 новых случаев, одна смерть от Covid-19
© AP / Scanpix

Впервые заразились 1089 человек, повторно - 335, в третий раз -12 человек.

В больницах проходят лечение 162 пациента с COVID-19, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 607, 8случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 44,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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