aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1433 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1433 новых случая и 19 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 612 человек, полную схему прививки завершили 1917 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1775 пациентов с COVID-19, 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 7,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1233,2 случая. Доля положительных тестов снизилась до 13,3%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Йонас Милюковас. Откуда берутся штаммы?

В последние два года большинство людей столкнулось с...

Глава МВД Литвы заболела коронавирусом (88)

Глава МВД Литвы Агне Билотайте почувствовала легкие...

TOP новостей

Кащюнас: на польско-белорусской границе произошла крайне опасная эскалация (118)

"Прошлой ночью на польско-белорусской границе...

Изменения в списке пораженных коронавирусом стран: в зеленой зоне осталась только Мальта (1)

По состоянию на понедельник, 15 ноября, в зеленой зоне...

Где взять деньги? Дыры в бюджете, продажа алкоголя, легализация проституции (13)

Если правительство решает, что можно снизить...

Коронавирус в Литве: 1433 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1433 новых случая...

Viktoras Voroncovas

Виктор Воронцов. Вот как я помогаю найти работу в Литве (8)

Я очень много участвую в дискуссиях в ФБ с людьми,...