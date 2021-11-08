aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1411 новых случаев и 17 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся от коронавируса 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 376 человек, полную схему вакцинации завершили 1069 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1913 пациентов с COVID-19, на несколько десятков больше, чем сутками раньше, 139 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 5,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1386,2 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 17,4%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (40)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

СМИ: непривитые супруги скончались от коронавируса в тот же день

В один день от COVID-19 скончались пожилые супруги из...

TOP новостей

В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью (20)

В связи с большим потоком легальных мигрантов на...

Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений (9)

8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет...

Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (40)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности (16)

В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако...

За курение на балконах в Литве наказаны всего несколько человек (20)

В трех крупных городах Литвы – Вильнюсе , Каунасе и...