Коронавирус в Литве: 1411 новых случаев и 17 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 376 человек, полную схему вакцинации завершили 1069 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1913 пациентов с COVID-19, на несколько десятков больше, чем сутками раньше, 139 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 5,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1386,2 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 17,4%.