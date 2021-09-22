Коронавирус в Литве: 1402 новых случая, 9 смертей

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

2 912 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7 676 прививок.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 992 человека, 114 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками, количество людей в больницах с коронавирусом несколько сократилось.