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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1402 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1402 новых случая, 9 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

2 912 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7 676 прививок.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 992 человека, 114 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками, количество людей в больницах с коронавирусом несколько сократилось.

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