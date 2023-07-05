Коронавирус в Литве: 14 случаев, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 692 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 493 случая, сейчас болеют 433 человека. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализирован один пациент. В больницах лечатся 18 человек.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 9,6 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 17.
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