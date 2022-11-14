Коронавирус в Литве: 14 новых случаев, без летальных исходов

Впервые заразились 14 человек, заразившихся повторно не было.
В больницах проходит лечение 106 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 122,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,6%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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