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За минувшие сутки в Литве было выявлено 14 149 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 14 149 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

5 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1440 человек, из них 99 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4908,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 45,6%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 740,1 тыс. человек, от этой болезни умерло более 7,9 тыс. человек.

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