aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 1373 новых случая заражения COVID-19, смертей не зафиксировано, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1373 новых случая и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразилось 973 человека, повторно - 384, в третий раз - 16.

По последним данным, в больницах проходят лечение 126 пациента, из них 7 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 557,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь составила 51,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр экономики Литвы: я не поддержу введение ограничений для экономической деятельности (1)

В Литве увеличивается число случаев заболевания COVID-19,...

Рост числа больных коронавирусом не отражает реальную ситуацию

2 августа зарегистрировали больше 2000 новых случаев...

TOP новостей

Официально: ждет такой порядок регистрации старых авто, что их в Литве не останется

Сейчас плата за регистрацию автомобилей зависит от...

С наступлением похолодания в Литву снова будут приезжать беженцы из Украины: прежние условия предложить им не сможем

С начала войны в Украине в Литву приехало больше 60 000...

Получившая травму женщина ждала помощи в приемном отделении больницы 9 часов

9 часов – столько времени 91-летняя женщина ждала помощи...

В Вильнюсе археологи нашли гроб с позолоченной саблей царского офицера

Рядом с Дворцом бракосочетаний в Вильнюсе во время...

Коронавирус в Литве: 1373 новых случая и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 1373 новых случая...