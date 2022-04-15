Коронавирус в Литве: 1365 новых случаев и 4 смерти

Из выявленных за минувшие сутки 1149 случаев были первичными заражениями, 215 - вторичными, один человек заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 769 человек - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 42 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 717,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 22,8%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 50 лет. Полностью привитым был один из них.