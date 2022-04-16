Коронавирус в Литве: 1362 новых случая и 5 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 1131 случай был первичным заражением, 228 - вторичными, 3 человека заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 706 человек, из них 46 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 686,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 22,3%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
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