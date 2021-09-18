За последние сутки 3659 человек были привиты первой дозой. Всего за сутки привиты 10 520 человек.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 315 066 человек (лабораторно подтверждены: 304 782 случая).
С начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 4777 человек.
За минувшие сутки скончался один человек из группы 90-99 лет, трое 70-79 лет и четверо 80-89 лет. 6 скончавшихся не были привиты.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 465,8 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 5,8%, по сравнению с предыдущими сутками последний показатель не изменился.
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