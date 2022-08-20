Коронавирус в Литве: 1347 новых случаев и 3 смерти

Впервые заразились 973 человека, повторно - 357, в третий раз - 17.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 597,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 52,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.